Stand: 30.11.2024 09:30 Uhr Luftangreep op Syrien

De syr’sche Millionenstadt Aleppo is woll vun Russland ut de Luft angrepen worrn. Dat mellt de Syr’sche Beobachtungsstee för Minschenrechte, man offiziell is dat noch nich. Siet en syr’scher Afleger vun Al-Kaida an Medeweken unvermodens en grotten Angreep anfungen hett, hebbt de Terroristen woll al de Halv vun Alleppo ünner jümehre Kontrull. De Regimekräft vun Präsident Baschar al-Assad hebbt sik woll ahn to kämpfen ut Delen vun de Stadt torüchtrocken. Mag ween, dat se en Gegenanslagg vörberieden wüllt.

