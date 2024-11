Stand: 28.11.2024 09:30 Uhr De Top-Themen vun’e Lüüd

Woans süht dat mit de Weertschop in Hamborg ut? Düt Thema warrt blangen anner Themen bi de neegste Börgerschopswahl woll ok sünnerlich wichtig. Dat is bi den aktuellen Hamborg-Trend vun Infratest-Dimap ruttolesen, de in’n Opdrag vun’n NDR maakt worrn is. Denn man blots goot Halv vun’e Lüüd finnt, dat de weertschopliche Laag „goot“ oder „sehr goot“ is. Man ganz bavenan bi de Lüüd in uns Stadt staht de Themen Verkehr un de Bosteden. Dor op na kummt denn dat, wat de Hüer un dat Wahnen angahn deit.

