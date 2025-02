Stand: 14.02.2025 12:25 Uhr Hörspiel: "Rogge"

Dötlingen (Kreis Oldenburg). Am 14. April 1945 wird der Bauer Willi Rogge von Mitgliedern der "Werwolf"-Gruppe ermordet, weil er Nazi-Gegner war, den Hitlergruß verweigerte und weil er fälschlich der Plünderei bezichtigt wurde. Die englischen Truppen schießen bereits Granaten ins Dorf. Drei Tage später ist in Dötlingen der Krieg beendet. Am 13. April 2014 erschien der "Spiegel" mit der Titelgeschichte: "Mein Vater, der Mörder" von Cordt Schnibben. Sein Vater war ein "Werwolf" und einer der Mittäter vom 14. April 1945. Schnibben holte die Geschehnisse wieder ans Tageslicht.

Die Autorin Helga Bürster lebt in Dötlingen und wusste von "dieser Geschichte", wie man sich an eine böse, aber überstandene Krankheit erinnert. Sie hat daraufhin ein Hörspiel geschrieben: Darin trifft einer der Mörder, ein unmittelbarer Nachbar des Ermordeten, auf dessen Sohn. Dieser zieht den Täter zur Rechenschaft: Wie soll es weitergehen in einem Dorf, in dem die Nachkommen des Opfers neben den Nachkommen der Mörder leben?

Über die Autorin

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und lebt als Schriftstellerin in der Wildeshauser Geest. Sie schreibt hoch- und niederdeutsch in verschiedenen Genres, u.a. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Die Autorin gewann für ihr Hörspiel "Rogge" aus dem Jahr 2015 den Zonser Hörspielpreis.

Mitwirkende

Erkki Hopf: Rogges Sohn

Oskar Ketelhut: Stellvertretender Ortsgruppenleiterder NSDAP

Birte Kretschmer: BDM-Führerin

Edda Loges: Zeugin

Harald Maack: Richter

Jürgen Uter: Volkssturmführer Wichmann

Musik: Serge Weber

Redaktion und Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2015

