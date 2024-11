Stand: 08.11.2024 09:30 Uhr Ümweg bi de Autobahn-Opfohrt Bahrenfeld

Maandag warrt de Autobahn-Opfohrt Bahrenfeld verleggt. Dor kann een denn in Bahrenfeld nich mehr direktemang op de A7 in Richt na Süden hen föhren. Autofohrers mööt denn över en Straat blangen de A7 langsföhren. Dor geiht dat denn över en Brüch, mit de se sik behölpen doot, över de Autobahn henweg un dor an dat Kino vörbi. So kummt een denn op düssen Weg na de Opfohrt Othmarschen hen. Grund för den Ümweg sünd de Arbeiden an den Larmschuultunnel.

