Stand: 01.11.2024 09:30 Uhr Mehr Gewalt an Scholen

De Tahl vun de Gewaltdelikten an Hamborgs Scholen is in dat verleden Schooljohr wieder na baven gahn. Dat hett de Senaat nu op en Anfraag vun’e CDU hen antert. Dorna to uurdelen sünd knapp 219 Fäll to Papeer bröcht worrn. Un dat sünd knapp negen Perzent mehr as noch dat Johr tovör. In de allermehrsten Fäll, dor richt sik de Gewalt vun’e Saak her gegen Schölerinnen un Schölers. Man ok twölf Schoolmesters weren vun Gewalt bedrapen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch