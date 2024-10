Stand: 11.10.2024 09:30 Uhr 22 Dode in’n Libanon

De israeelsche Armee hett in de Nacht al wedder Steden in't Zentrum vun Beirut in'n Libanon angrepen. Folgens dat libaneesche Sundheitsministerium sünd dorbi 22 Minschen to Dode kamen. 117 sünd versehrt worrn. Wat ut Sekerheitskreisen to hören is, wullen se woll mit den Angreep en Hisbollah-Funkschonär drepen, de hooch in'n Rang stahen deit. Wat de Mann een vun de Doden is, dat weet een noch nich.

