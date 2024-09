Stand: 21.09.2024 09:30 Uhr Beck will wedder Spitzenkandidaatsche warrn

De Hamborger Bunnsdagsaforndte Katharina Beck vun de Grönen will wedder Spitzenkandidaatsche warrn. Dat hett se güstern bekanntmaakt. De tweeunveertig Johr ole Beck is Sprekersche för de Finanzpolitik vun de Grönen-Fraktschon in'n Bunnsdag. För drei Johr kreeg Beck mit üm un bi fiefuntwintig Perzent dat düütschlandwiet best Resultat för de Grönen in en Bunnsland. In'n November wüllt de Grönen in Hamborg över de Kandidaten för'n Bunnsdag afstimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch