Ne’e Detonatschonen in’n Libanon

Nadem dat in‘n Libanon ne ganze Reeg an sonöömte Pagers geven hett, de in’e Luft flagen sünd (dat sünd lütte Reedschopen för de Kommunikatschoon), dor sünd dat güstern nu en ganzen Barg an Walkie Talkies ween, bi de dat glieke passeert is. Snackt warrt hier vun minnstens twintig Dode un mehr as veerhunnertföfftig Lüüd, de dor noch bavento bi to Schaden kamen sünd. De Anslääg schullen woll wedder Liddmaten vun de Hisbollah-Miliz drapen. Un de Hisbollah, de seggt nu, dat Israel achter düsse Saak steken dee. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wohrschaut, dat de ganze Laag dor nu över Stüer gahn kunn.

