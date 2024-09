Stand: 11.09.2024 09:30 Uhr Dresden: Brüch över de Elv in’n Dutt

Dat sünd grote Delen ut Beton, de dor in’t Water rinfullen sünd. In Dresden sünd Delen vun en Brüch, de dor över de Elv gahn deit, in sik tohoopfullen. Dat geiht üm de Carolabrüch. So as de Polizei dat seggt, sünd dat hunnert Meter, de dor nu in’n Dutt sünd. Dat dor een bi to Schaden kamen is, dat is nich bekannt. Un en Stratenbahn, de dor normalerwies röverföhren deit, de is dor to de Tiet, as dat passeert is, ok nich op ünnerwegens ween.

