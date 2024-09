Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Migratschoon

Wo süllt de strengeren Asylregeln utsehn? Doröver sünd de Parteien opstunns an't Snacken. CSU un FDP hebbt en ne'e Tall mit in't Speel bröcht. CSU-Böverste Markus Söder und FDB-Baas Christian Lindner verlangt, dat de Tall vun de Asyl-Eerstandrääg op ünner Hunnertdusend daalsett watt. In meist jüst so'n Richt will ok de Städer- un Gemeendebund. De will en Task Force, also en Arbeitsgrupp, de sik mit mehr Afschuvens ut'annersetten deit.

