Stand: 22.08.2024 09:30 Uhr Verhanneln över Opernhuus

Kriggt Hamborg nu doch en ne't Opernhuus? De Plaans sünd woll noch nich vun'n Disch. Kultursenater Carsten Brosda sä in't Interview bi NDR 90,3, man wöör graad mit Invester Klaus-Michael Kühne över de Saak snacken. Kühne harr jüst ok mit dat Hamborger Avendblatt över de Oper snackt: Dor seeg dat so ut, dat he glööv, dat man sik al bald enig weer. Dat süht Brosda man anners. He sä, man müss noch kieken, wat ut'n Plaan echt wat warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch