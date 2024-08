Stand: 12.08.2024 09:30 Uhr Rotten in Hamborg

Dat gifft Stadtdelen in Hamborg, dor warrt opstunns mehr Rotten mellt as sünst. Sünnerlich drapen is dor de Gegend twüschen den Bahnhoff Altnaa und dat Raathuus Altnaa. Dat mag ok doran liggen, dat dor rund üm den Platz vun de Republik vele Wilddeerten un Vagels fodert warrt. Dat treckt ok Rotten an. Man en Rottenplaag in heel Hamborg gifft dat, wat de Behörden seggen doot nich.

