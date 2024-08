Stand: 09.08.2024 09:30 Uhr Bahnstreek sparrt

De Bahnstreek vun Hamborg na Lübeck warrt hüüt Namiddag wegen Booardeiden dicht maakt. Anstee vun de Töög föhrt Busse. Dat Sparren, dat schall 60 Stunnen anduern. In de Tiet wüllt se an de Böverleit un an‘e Kavelaasch för en modernet Stellwark in Tonndörp arbeiden. De Bahn mutt dorvör de Streek in tokamen Johr nich mehr dicht maken, so as se dat egens plaant harrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.08.2024 | 09:30 Uhr

