Stand: 01.08.2024 09:30 Uhr Afstimmen över Kamala Harris

Bi de US-Demokraten, dor geiht dat vundaag mit dat Afstimmen för de offizielle Nomineren vun Kamala Harris as Präsidentschopskandidatin los. För de elektron’sche Afstimmen hebbt se fief Daag ansett. Harris kann sik de Kandidatur seker ween. Dat gifft keen anner’n Kandidaten. Wat ut de Parteizentraal to hören is, geevt ehr bet nu 99 Perzent vun de Parteidelegerten Stütt för ehr Bewarven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch