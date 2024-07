Stand: 31.07.2024 09:30 Uhr Terror-Baaslüüd ümbröcht worrn

In den Negen Oosten sünd woll twee hoochrangige Terror-Böverste dootmaakt worrn. De palästinensche Terrorkoppel Hamas vermellt, dat jümehr Butenlandsbaas in de iraansche Hööftstadt Teheran ümbröcht worrn is. Israel hett sik to de Attack bet nu noch nich bekennt. To wat se sik man bekennt hebbt, is, dat se achter den Luftangreep op de libaneesche Hööftstadt Beirut steken wörrn. Dorbi weer en hoochrangig Kommandeur vun de Hisbollah-Miliz dootmaakt worrn. De Mann schall verantwoortlich ween, dat se de Golanhögen mit Raketen beschaten hebbt. 12 Kinner un junge Lüüd weren dorbi üm’t Leven kamen.

