Stand: 27.07.2024 09:30 Uhr Baerbock op Sommertour in Hamborg

Bunnsbutenministersch Annalena Baerbock weer güstern op Sommertour in Hamborg. Dorbi hett de gröne Politikersch den Kurs vun'n Haven löfft. De möht sik, ne'e Hannelspartners to finnen, dat he nich mehr so afhängig vun China is. Un denn finnt Baerbock noch goot, wat de Havenbedriever HHLA deit. Denn dat Terminal Oolwarder is dat eerst in de Welt, wat klimaneetral arbeiden deit.

