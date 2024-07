Stand: 26.07.2024 09:30 Uhr Scholz för Grenzkontrollen

Bunnskanzler Olaf Scholz will ok in Tokunft strikte Kontrollen an de düütschen Grenzen, un dat schall helpen gegen illegale Migratschoon. "De Tahlen mööt rünner", sä Scholz to de Saarbrücker Zeitung, un wieder sä de Kanzler noch, dat Erwarvs-Migratschoon nödig un erwünscht weer, man dor kemen to vele Lüüd irregulär. Kontrollen gifft dat totiet an de Grenzen na de Schwiez hen un na Öösterriek, Tschechien un Polen.

