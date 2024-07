Stand: 24.07.2024 09:30 Uhr Weniger Stüerlast

De Bunnsregeren will vundaag ne’e Freebedrääg un Stüerklassen besluten. De Grundfreebedrag schall üm 180 Euro hoochsett warrn. Denn stiggt de Kinnerfreebedrag üm 228 Euro an un dat gifft 5 Euro mehr Kinnergeld den Maand. Bi Lüüd, de verheiraadt sünd, schüllt de Stüerklassen 3 un 5 ophaven warrn. So schall de Belasten gerechter op de Ehlüüd verdeelt warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch