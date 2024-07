Stand: 23.07.2024 09:30 Uhr Support för Harris

De Vizepräsidentsche vun de USA, Kamala Harris, hett woll goot Support vun eer Partei, so dat se Kandidatsche för't Präsidentenamt warrn kann. In'n August is Parteidag vun de Demokraatsche Partei. Harris hett nu nog Parteilüüd achter sik, so dat se dor nomineert warrn kann. An'n Sünndag harr Präsident Joe Biden jo kunnig maakt, dat he doch nich wedder för sien Amt kandideert – un Harris as ne'e Kandidaatsche vörslaan. Vun dor af an is för Kamala Harris al en grote Summ Spenden ingahn: eenunachtig Millionen Dollar binnen vun veeruntwintig Stünnen.

