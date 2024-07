Stand: 11.07.2024 09:30 Uhr Milliarden för ne’e U-Bahnen in Hamborg

De Hamborger Hoochbahn stickt knapp dree Milliarden Euro in hoochmoderne U-Bahntöög rin. De sünd denn ok för de tokünftige U5 plaant. De Töög warrt dor denn ahn Fohrer in’n negentig Sekunnentakt ünnerwegens ween. Alltohoop sünd 374 U-Bahnfohrtüüch bestellt. In fief Johr (2029) schüllt se denn insett warrn. Bet dorhen mutt denn aver noch de vullautomootsche Streck twüschen Bramfeld un dat Volksparkstadion fardig boot warrn.

