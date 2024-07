Stand: 06.07.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg lett sik ja eerstmal noch ganz goot an, mit de schöne Sünn dor baven. Un mit bet to 25 Graad warrt dat vundaag ok gor nich mal so koolt. Liekers mööt wi to’n Nameddag un Avend hen wedder mit enkelte Flagen un villicht ok mal en Dünnerslag reken.

Morgen is dat för längere Tiet recht wat fründlich. Wi kriegt dor twoors blots noch bet to 21 Graad, man dorför is dat ok de mehrste Tiet dröög bi frischen Wind ut Süüdwest.

