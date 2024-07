Stand: 02.07.2024 09:30 Uhr Immunität vun US-Präsidenten

US-Präsident Jo Biden hett de Entscheiden vun’n Böversten Gerichtshoff vun wegen de Immunität bekrittelt. Nüms stö över dat Gesett, ok nich de Präsident vun de Vereenigten Staaten, sä he. Nu warrt jeedeen de Freeheit hebben, dat Gesett nich to beachten. Dat bedröppt ok sien Vörgänger Donald Trump. De Supreme Court harr bestimmt, dat Präsidenten bi Amtshanneln Schuul för Straafverfolgen hebbt.

