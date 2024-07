Stand: 01.07.2024 09:30 Uhr Wahl in Frankriek

Bi de Parlamentswahlen in Frankriek, de vörtrocken worrn sünd, dor hebbt de Rechtspopulisten vun dat Rassemblement National de eerste Runn wunnen – wat de Hoochreken seggt mit rund 34 Perzent. Dat Lager vun Emmanuel Macron is mit bummelig 20 Perzent noch achter dat Linksbündnis op den drütten Platz rutscht. Wat de nege Regerenschef vun de Rechtsnatschonalen kamen warrt, dat warrt sik aver eerst in de tweite Wahlrunn an’n tokamen Sünndag wiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch