Anklaagte in „Panama-Papers"-Perzess freespraken

Dor hett de Welt henkeken: De Panama Papers hebbt den Verdacht an't Licht bröcht, dat överall in de Welt Politikers, Sportlers un Prominenten jemehr Geld in Stüeroasen versteken hebbt. In Panama hebbt se nu 28 Anklaagte freespraken. De Richtersch hett dat so seggt: De Bewiesen langt nich ut un een kann jem ok nich ganz navulltrecken.

