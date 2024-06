Stand: 26.06.2024 09:30 Uhr Razzia gegen de Grupp "Muslim interaktiv"

Hamborgs Behöörden hebbt de Grupp "Muslim interaktiv" al länger op’n Kieker. Güstern nu geev dat in mehre Stadtdelen en Razzia gegen de Grupp. Söven Wahnungen hebbt se dorbi nakeken hatt. So as de NDR dat wiesworrn is güng dat dorüm, Handys un Datendrägers sekertostellen. De Achtergrund is, "Muslim interaktiv" harr in’n Oktobermaand demonstreert, wo deels ok Gewalt mit bi ween is un in’n Aprilmaand harrn welk vun de, de dor mit bi ween sünd, en Kalifat mit dat islam‘sche Recht verlangt hatt.

