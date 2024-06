Stand: 15.06.2024 09:30 Uhr Opbo-Kunferenz för Ukrain

Al to'n Anfang vun de Week hebbt se in Berlin doröver snackt, woans een de Ukrain wedder opboen kann, wenn de Krieg denn eerstmal vörbi is. Vundaag gifft dat dorto in de Schwiez dat nächste Drepen. Dor wüllt Vertreders ut mehr as 100 Staten över Freden för de Ukrain snacken. Grundlaag is en öllere Plaan vun den ukrainschen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Man Staten, de goot Fründ mit Russland sünd, sünd nich inlaadt. China to't Bispeel.

