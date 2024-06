Stand: 15.06.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd so vele Wulken an Heven, dor hett so’n lütt Sünn meist keen Schangs sik ok noch grootoordig to wiesen. Liekers schafft de Temperaturen dat noch op bet to 19 Graad. Dorto kümmt noch’n frischen Wind ut Süüd un jümmer wedder mal kaamt ok noch lütte Flagen op uns to.

Un morgen weet Petrus ok nich so recht, wat he will. Sünn un Wulken wesselt sik af, denn schuert dat ok jümmer mal un de Wind is eerst so’n beten swack op de Bost, man wenn’t eerstmal an’t Regnen is, denn gifft he allens un dat bi bet to 20 Graad.

