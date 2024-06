Stand: 14.06.2024 09:30 Uhr Elv deper maken is an't Stocken

Dat süht nu so ut, as kunn woll dat Depermaken vun de Elv eerst an't Enn vun't Johr wiedergahn. Dat hett NDR 90,3 opdeckt. In de Neegde vun Cuxhoben harrn se Metall funnen, un Fachlüüd rekent dormit, dat sik dat üm ole Munitschoon ut den Tweten Weltkrieg hanneln deit. In'n Loop vun't Johr schall de aver heel un deel wegrüümt warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch