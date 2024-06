Stand: 12.06.2024 09:30 Uhr Verkööp an MSC treckt sik noch hin

Egens wull de Hamborgische Börgerschop jo noch vör den Sommer den Weg freemaken för den Havendeal mit de Schwiezer Rederee MSC, de jo bannig ümstreden is. Nu duert dat aver doch länger, wiel de Opposischoon dörchsett hett, dat dat vöraff noch en öffentliche Änhören geven schall. Wieldess SPD un Gröne meent, dat is good, Dele vun de HHLA an MSC to verköpen, sünd FDP, Linke un de AfD wieder dorgegen.

