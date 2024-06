Stand: 12.06.2024 09:30 Uhr Mehr Freeheit för Kommunen

Dat schall lichter warrn för Städer un Gemeinden, Tempo-30 Zonen intorichten. Jüstso ok Zebrastriepen, Parken för Anwahners un Bussporen. Dormit hett vundaag en Vermittlungsutschuss to doon. De eerste Vörslag för en Gesett, de hett dat nich dörch den Bunnsraat schafft. För en poor Länner weer dat toveel an Freeheit för de Kommunen. Ok Hamborg harr nich jo seggt dorto.

