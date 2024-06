Stand: 11.06.2024 10:15 Uhr Hitt in Süüdeuropa

In Grekenland un in de Türkei wohrschugen de Ämters vundag vör dulle Hitt. De Wedderdeenst seggt, op vele Landstücken rekent he mit bet to fiefunveerdig Graad. Dat Rode Krüüz hett künnig makt, woans een moeglichst vörsichtig optreden un sik benehmen schull. Un de Füerwehr seggt, de Gefohr, dat de Wohld to brennen anfangt, is sünnerlich hooch.

