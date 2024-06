Stand: 10.06.2024 09:30 Uhr De Bezirkswahl warrt eerst vundaag uttellt

Blangen de Europawahl sünd de Lüüd in Hamborg güstern ok dorto opropen ween, de söven Bezirksversammeln to wählen. Man dor güng dat eerst hüüt Morgen mit los, dat se de Stimmen uttellen doot. Vör fief Johr hebbt ok hier de Grönen mit histoorsch hoge Tahlen de Nees ganz kloor vörn hatt.

