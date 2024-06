Stand: 10.06.2024 09:30 Uhr Zverev hett verloren

"Ik heff allens geven, wat ik kunn" – dat sä Alexander Zverev (kloor op Hoochdüütsch) na dat Tennis-Finaal in Paris. De Hamborger Profi-Jung hett bi dat Endspeel vun’e French Open een op’e Mütz kregen hatt un na fief Sätz gegen Carlos Alcaraz ut Spanien verloren. Un denn gifft dat noch wat bi’n Football to vertellen: So as dat utsüht, warrt de FC St. Pauli woll ahn Fabian Hürzeler kloorkamen möten. De Trainer verlett Hamborg mööglicherwies in Richt na Grootbritannien hen, denn in’e engelsche Premier League hett de Club Brighton en Oog op Hürzeler smeten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch