Stand: 08.06.2024 09:30 Uhr Demo gegen Rechtsextremismus

„Rechtsextremismus stoppen, för de Demokratie instahn – to Wahl gahn!“ – ünner dat Motto sünd in Hamborg güstern dusende Minschen op de Straat gahn. Opropen harrn dorto en Reeg Parteien, Warkschoppen, Ünnernehmensverbänn, Karken un Ümweltorganisatschonen. Vun de Organisaters weer to hören, dat 30.000 Minschen an de Veranstalten deelnahmen hebbt. De Polizei snackt vun bummelig 26.000.

