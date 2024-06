Stand: 08.06.2024 09:30 Uhr Football un Tennis

De düütsche Natschonalölven hett dat letzte Testspeel vör de Football-EM wunnen – mit 2 to 1 gegen Grekenland. För Düütschland drapen hebbt Kai Havertz un Pascal Groß. Allerbest leep dat ok för Tennisprofi Alexander Zverev: He hett dat to’t eerste Mal bet na’t Finaal vun de French Open hen schafft, na dat he in veer Sätz gegen den Norweger Caspar Ruud wunnen harr. In’t Endspeel steiht de Hamborger morgen Namiddag gegen den Spanier Carlos Alcaraz op den Platz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch