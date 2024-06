Stand: 07.06.2024 09:30 Uhr Cannabis in'n Stratenverkehr

Kiffen un Auto föhren - dorför gifft dat in Tokunft en ne'en Grenzweert för de Droge in'n Stratenverkehr. En Straaf riskeert dejenige, den se mit 3,5 Nanogramm oder mehr to faten kriegt. So hett dat de Bunnsdag an'n laten Avend beslaten. För Lüüd, de eerst mit de Autofohreree anfangen doot, dor is Cannabis an't Lenkrad ganz un gor verbaden. Wenn een gegen de ne'en Regeln verstöten deit, denn kann en Bußgeld vun tominnst 500 Euro drohen, un de Föhrerschien kann wegnahmen warrn.

