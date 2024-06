Stand: 07.06.2024 09:30 Uhr Grenzkontrollen sünd mööglich

De Bunnspolizei kann vunaf hüüt Minschen an de düütschen Grenzen kontrolleern. Dor achter steken deit de Football-EM, de tokamen Week losgeiht. Dat düütsche Binnenministerium seggt, dat dee ok för de Grenzen mit Däänmark, Frankriek un de Benelux-Länner gellen, wo betto nich kontrolleert warrt. Ok in'n Floogverkehr un in de Havens sünd Kontrollen mööglich. So schall de Bunnspolizei mööglichst fröh Lüüd ut'n Verkehr trecken, de na Düütschland wüllt, üm hier Gewalt intosetten.

