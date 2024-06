Stand: 06.06.2024 09:30 Uhr Reisen höört för vele Lüüd eenfach mit dorto

För vele Lüüd in Hamborg is dat so, de Sommerurloup, de mutt ween. Un dat liekers de Priesen för Reisen düütlich wat na baven gahn sünd. Dat NDRfraagt-Team hett sik nu mit knapp dreedusend Lüüd över dat Thema uttuuscht hatt. Aver: De Ümfraag is aver nich repräsentativ. Dorna to uurdelen sitt binah twee Drüttel vun all de Lüüd, de se fraagt hebbt, sotoseggen al op packte Kuffers. För mehr as de halven Lüüd steiht Düütschland bi’t Reisen op jümehr List ganz baven mit an. Dorna kaamt denn Skandinavien un Süüd-Europa.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch