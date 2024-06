Stand: 05.06.2024 09:30 Uhr Wat warrt ut den Elvtower?

Een fraagt sik dat al siet Weken: Wat warrt ut den Elvtower? Een vun de Geldgevers - de Versekern Signal Iduna ut Hamborg will nu vun't Afrieten nix weten. De höllt en Darlehen vun 50 Millionen Euro an den Bo. De Vörstand seggt NDR 90,3: Se versöökt, dat Geld för't Wiederboen tosamentokriegen. Man sülvst mehr Geld rinsteken, dat will Signal Iduna nich. Liekers se en Gewinn vun 47 Perzent op mehr as 800 Millionen Euro maakt hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch