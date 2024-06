Stand: 03.06.2024 09:30 Uhr Dood vun en Polizisten

Blots poor Daag na en Metzenangreep in Mannheim is de Schandarm, de dorbi swoor an’t Lief to Schaden kamen is in’t Krankenhuus dootbleven. Överall in't Land sünd de Lüüd doröver ganz verfeert. De Beamte wull ingriepen, as en Mann op den Mannheimer Marktplatz söss Lüüd mit Metzensteken swoor versehrt hett. Folgens de Polizei is de Angrieper en 25 Johr olen Mann ut Afghanistan, de as Jugendlichen na Düütschland keem.

