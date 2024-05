Stand: 31.05.2024 09:30 Uhr Trump schullig sproken

Dat is dat eerste Maal in de Geschicht vun de USA, dat se en fröheren Präsidenten straafrechtlich veruurdeelt. Donald Trump is in den New Yorker Swiegegeldperzess schullig sproken worrn. För de ganze Jury steiht fast, dat he Geschäftsünnerlagen fälscht hett. He wull so vertuschen, dat he Swiegegeld an en Porno-Schauspelersche betahlt harr. Dat Straafmaat will de vörsittende Richter an’n 11. Juli künnig maken. Trumps Afkaat will gegen dat Uurdeel angahn.

