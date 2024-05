Stand: 29.05.2024 09:30 Uhr Probleme bi de HVV-App

Den HVV siene Internetsieden sünd vun Hackers angrepen worrn. So hett dat en HVV-Sprekersch seggt. Op de Website kunn längere Tiet nich togrepen warrn, un ok vunmorgen leep noch nich allens wedder ganz normaal. As dat betto utsüht, sünd dor aver keen Kunnendaten bi wegkamen. Wokeen achter dat Angriepen steken doot, dat lett sik nich seggen.

