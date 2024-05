Stand: 25.05.2024 09:30 Uhr Bööm in de Neestadt twei

Op den Grootneemarkt, in de Neegde vun'n Michel sünd binnen wenige Daag dree Bööm ümfullen. Dat Bezirksamt Midde hett nu ok noch de anner Bööm, de dor staht ünnersöcht. Dor kann een sik woll ok nich op verlaten, dat de stahn blievt. Dat Bezirksamt Midde hett den Grootneemarkt sparrt. Den Wekenmarkt hebbt se för vundaag afseggt.

