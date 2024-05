Stand: 25.05.2024 09:30 Uhr Speel üm Pokalsieg

Vundaag geiht dat bi'n Amateurfootball üm den Hamborger Pokalsieg. De USC-Paloma ut Barmbeek dröppt op den Titelverdediger Teutonia 05 Ottensen. De Sieger kriggt 215.000 Euro un is in de eerste Runn vun'n DFB-Pokal mit dorbi. Favorit is Teutonia. 3.000 Koorten hebbt se al verköfft. Los geiht dat viddel vör twölf. Sehn köönt ji dat Speel man ok live bi NDR.de

