Stand: 22.05.2024 09:30 Uhr Rassemblement National: Afstand vun AfD

De extremen Rechten ut Frankriek wüllt na de Europawahl nich mehr mit de AfD in en Fraktschon in't EU-Parlament sitten. Dat hett dormit to doon, wat de AfD-Kandidat Maximilian Krah jüst över de Wapen-SS seggt hett. De Rassemblement National un de AfD hefft al lang Arger. De Baasche vun de Partei, Marine Le Pen, weer al kloor op Afstand vun de AfD gahn: as to rutkamen is, dat AfD-Lüüd bi dat Drapen vun Rechtsextremen in Potsdam mitmaakt harrn.

