Stand: 22.05.2024 09:30 Uhr Union will Limit för Lachgasverkööp

Lachgas maakt gau selig un dat mach ok ween, dat man dör Lachgas Saken süht, de gor nich dor sünd. Sowat maakt dat as Partydroog för jung Lüüd jümmer mehr interessant. Man vun Lachgas kann man ok ahnmächtig warrn or verlahmt – un man mach ok wat mit't Hart kriegen. So will de Union in'n Bunnsdag nu, dat Lachgas nich mehr an Lüüd ünner achtteihn verköfft warrn dröfft. Narkoosmiddel ut de Medizin harrn in de Hannen vun jung Lüüd nix to söken.

