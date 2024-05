Stand: 22.05.2024 09:30 Uhr Debatt över Elvtower

De Elvtower sorgt in Hamborg jümmer noch för Debatten: graad wedder utlöst vun'n SPD-Fraktschonsbaas Dirk Kienscherf. In't Interview mit NDR 90,3 sä he, he kunn sik vörstellen, dat de Tower halffardig dalreten warrt – för'n Fall, dat keen Invester funnen warrt. De CDU snackt nu vun Panik. Vun de Linken heet dat, Kienscherfs Wüür harrn wat vun Vertwiefeln.

