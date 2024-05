Stand: 21.05.2024 09:30 Uhr Keen Fier bi’n HSV

Un bi den HSV warrt nich fiert. Dor sünd se jüst bi, dat Personaal för de ne’e Speeltiet in de 2. Liga to planen. Wat de NDR to weten kregen hett, hett sik de Opsichtsraat verleden Week mit Stefan Kuntz drapen. De fröhere Europameister Kuntz is en Kandidaat för den Posten as Sportvörstand. Denn is noch nich kloor, wat Jonas Bold bi den HSV blifft, na dat de Vereen den Opstieg fief Mal na de Reeg verpasst hett.

