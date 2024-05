Stand: 17.05.2024 09:30 Uhr Unfäll in de Havencity

De Hamborger Linke verlangt en Taskforce för Grootbosteden. Dat steiht in en Andrag an de Börgerschop, mellt de Düütsche Press-Agentur. Trüchgahn deit dat op de sworen Arbeitsunfäll, sünnerlich op de Bosteed in’t Överseequarteer. Verleden Oktober weren dorbi fief Arbeiders dootbleven. Folgens de Behöörd för Stadtentwickeln weer de Westfield-Bosteed jümmers wedder kontrolleert worrn. De Linke meent man, na düsse Kontrollen dor kümmt to wenig achterher.

