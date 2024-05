Stand: 17.05.2024 09:30 Uhr Sundheit vun Robert Fico

Stabil, man leeg – so steiht dat folgens de Dokters in de Slowakei üm de Sundheit vun Robert Fico. De Regerensböverste warrt na den Anslag wieder op de Intensivstatschoon in’t Krankenhuus versorgt. En Chirurg see, dat kümmt nu op de neegsten dree bet veer Daag an. En Mann harr den Regerensbaas vun de Slowakei ehrgüstern dalschaten.

